شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الدوري المصري .. وموعد مباراتي الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبدأ يوم الخميس 6 يناير 2021 مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري والتى تشهد لعب 8 مباريات ضمن الدوري وتستمر المباريات أيام الخميس والجمعة والسبت وأهم تلك المباريات بالطبع مباراة الجونة الذي يتصدر ترتيب الدوري المصري وكذلك النادي الأهلي وأيضًا نادي الزمالك الوصيفان.

يتصدر نادي الجونة ترتيب الدوري المصري بعدد 11 نقطة ولعب 5 مباريات ويليه ناديي الأهلي والزمالك واللذان يحلا في المركز الثاني برصيد 10 نقاط ولعب 4 مباريات لكل منهما.

يلعب النادي الاهلي وسيراميكا كليوباتر في السابعة والنصف مساء الجمعة بتوقيت مصر، الساعة 8.30 بتوقيت السعودية، بينما يلعب نادي الزمالك وطلائع الجيش يوم السبت الساعة 7.30 مساءًا، الساعة 8.30 مساءًا بتوقيت السعودية.

وتأتي مواعيد الجولة السابعة من جدول مباريات الدوري المصري بالترتيب كما يلي:

الاتحاد السكندري ضد المصري الخميس الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر، الساعة 6 مساءًا بتوقيت السعودية. سموحة ضد الانتاج الحربي الخميس الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر، الساعة 8.30 مساءًا بتوقيت السعودية. بيراميدز ضد البنك الأهلي الجمعة الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر، الساعة 3.30 بتوقيت السعودية. وادي دجلة ضد إنبي الجمعة الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر، الساعة 6 مساءًا بتوقيت السعودية. الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا- الجمعة الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر، الساعة 8.30 مساءًا بتوقيت السعودية. مصر المقاصة ضد أسوان- السبت الساعة- 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر الساعة 3.30 عصرًا بتوقيت السعودية. الجونة ضد غزل المحلة- السبت الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر، الساعة 6 مساءًا بتوقيت السعودية. الزمالك ضد طلائع الجيش – السبت الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة 8.30 مساءًا بتوقيت السعودية.