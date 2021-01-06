شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي سيد علي: فرجاني ساسي يتلاعب بإدارة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الإعلامي سيد علي خلال برنامجة اليومي حضرة المواطن، على أزمة اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك وأكد أنه يتلاعب بإدارة الفريق، ورفضه تجديد تعاقده بسبب وجود عروض مالية بمبالغ خيالية كبري.

وأضاف لابد ان تكون وجهة نظر اللاعب واضحة لأنه سافر اليوم بدون علم إدارة ناديه إلي تونس وذلك من أجل أجازة دون الحصول على موافقة إدارة ناديه، وطلب الحصول على جواز السفر من أجل تجهيز بعض الأوراق داخل البنوك وسافر بدون علم إدارة النادي.