شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ محمد عمر وحازم إمام وحسام غالي بتعيينهم أعضاء بمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنا الاتحاد المصري لكرة القدم الكابتن محمد عمر والكابتن حازم إمام والكابتن حسام غالي بتعيينهم أعضاء بمجلس النواب.

ونشر «الجبلاية» بيانًا عبر صفحته على «فيس بوك» قال فيه: «الاتحاد المصري لكرة القدم يهنئ الكابتن محمد عمر والكابتن حازم إمام والكابتن حسام غالي بثقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينهم أعضاء بمجلس النواب لينضموا إلى زملائهم الرياضيين الذين نجحوا في انتخابات المجلس».