شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم علي: الزمالك يسعى لتصدر الدوري خلال لقاء طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبد الحليم علي، مدير الكرة بنادي الزمالك، إن لاعبي الفريق مصرون على الفوز خلال لقاءات الدوري المقبلة، خاصة المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش المقرر إقامتها السبت المقبل.

وأضاف مدير الكرة بالفريق الكروي الأول للزمالك، في تصريحات نشرها موقع الزمالك الرسمي، أن الفريق يسعى للانتصار والفوز على طلائع الجيش للفوز بنقاط اللقاء وتصدر بطولة الدوري الممتاز.