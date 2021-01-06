شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبية الدولية تطالب بمنح لقاح كورونا للرياضيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ديك باوند، أقدم عضو في اللجنة الأوليمبية الدولية، إن الرياضيين يجب منحهم الأولوية فيما يتعلق بالحصول على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، لإتاحة الظروف لنجاح دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو والتي جرى تأجيلها لمدة عام.

وأضاف باوند، صاحب الـ78 عامًا، في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، «في كندا حيث لدينا 300 أو 400 رياضي سيحصلون على 300 أو 400 لقاح من أصل عدة ملايين، وذلك لتمثيل بلادهم في محفل دولي بهذه القيمة والمستوى، لا أعتقد أنه سيكون هناك أي شكوى للرأي العام من ذلك».

وتابع باوند، عضو اللجنة الأولمبية منذ عام 1978: «هذا قرار يجب أن تتخذه كل دولة، وسيقول بعض الناس أنهم يتخطون قائمة الانتظار، لكنني أعتقد أن ذلك سيكون التصرف الأكثر واقعية للمضي قدما».ودعا الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إلى ضرورة حصول الرياضيين على اللقاح قبل منافسات أولمبياد طوكيو، والتي تنطلق في 23 يوليو المقبل، لكنه أكد أن ذلك ليس إلزاميا أو شرطا لدخول المنافسات.

ومن غير المحتمل أن تكون لدى العديد من البلاد برامج للتطعيم قبل بداية دورة الألعاب الأولمبية والتي تأجلت لمدة عام، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولازال يوشيهيد سوجا رئيس الوزراء الياباني، يؤكد على قدرة بلاده في استضافة الأولمبيياد بشكل آمن، وذلك رغم تزايد عدد الإصابات بكورونا في العاصمة اليابانية طوكيو.