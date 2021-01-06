شكرا لقرائتكم خبر عن مترجم الأهلي السعودي: إدارة النادي تجاهلتني بعد تعرضي لحادث سير ثم أقالوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مشاري الغامدي مترجم فريق الأهلي السعودى، أن إدارة النادي لم تتواصل معه بشأن تخفيض راتبه، ولم تتصل للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لحادث مروري، موكداً أنه تفاجأ بإنهاء عقده مع الفريق.

وكتب الغامدي تغريدة عبر حسابه على «تويتر» جاء فيها: «الإدارة الأهلاوية لم تتواصل معي لا للاطمئنان على صحتي، ولا ومن أجل تخفيض راتبي. فقط وصلني خطاب إنهاء عقد دون ذكر السبب».

وتعرض مترجم الأهلي، لحادث مروري قبل المواجهة التي خسرها الفريق 3-0 أمام التعاون، ضمن مباريات الجولة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد النادي الأهلي، عاصفة من الإقالات بعد الخسارة الثقيلة من التعاون، والتفريط في انتزاع صدارة الترتيب من الهلال، إذ أقالت الإدارة مازن بهكلي مساعد الصربي فلادان ميليوفيتش مدرب الفريق، واستغنت عن خدمات محمد الحارثي المشرف العام على الفئات السنية في النادي، إضافة إلى التونسي سليم الأبرق مدرب اللياقة.

ويشغل الغامدي الذي يتقن العديد من اللغات، وظيفة المترجم مع الفريق الأهلاوي، منذ إدارة مساعد الزويهري 2015، ومر على العديد من الإدارات والأجهزة الفنية التي قادت الفريق.