شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يضع برنامج الطلائع فى جلسة مع الجهاز المعاون وعودة المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عبد الحميد بسيوني اجتماعا مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون لشرح خطوات المرحلة المقبلة للفريق ومنها لقاء الزمالك المقرر له السابعة والنصف مساء السبت المقبل على ستاد السويس بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، وقررمجلس إدارة نادي طلائع الجيش تشكيل الجهاز المعاون للكابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق الكرة بالنادي خلفا للكابتن طارق العشري المدير الفني السابق الذى قبل مجلس الإدارة اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق ويتكون من : ياسر علي وأحمد عبد العزيز مدربين وسيد السويركي مدرباً لحراس المرمي وسيد عبدالقادر مخططا للأحمال .

واطمئن بسيوني من الجهاز المعاون والجهاز الطبي علي جميع اللاعبين خاصة المجموعة التي غابت عن لقاء الإتحاد السكندري الأخير لتجهيزهم لمواجهة الزمالك القادمة أمثال : أحمد علاء وعلي الفيل ، وقد شارك هؤلاء اللاعبين بقوة في التدريبات وهو ما بث الطمأنينة لدي الجهاز الفني ووضع برنامجاً تأهيليا مكثفا لتجهيزهم جميعاً وبشكل جيد .

كان الفريق قد ادي تدريباً قوياً تحت قيادة عبد الحميد بسيوني والجهاز المعاون وقد جاء المران قوياً من جميع اللاعبين وشهد حماس وقوة وتركيز من الجميع استعداداً للمرحلة القادمة ومنها لقاء الزمالك السبت القادم في الدوري .

وتلقى طلائع الجيش الهزيمة الرابعة على التوالي فى الدوري بعدما خسر أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري بعدما خسر من أسوان ومصر للمقاصة غزل المحلة ليقبع في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وكان طارق العشري، قد رحل عن حرس الحدود، واستعان به طلائع الجيش بدلا من عبدالحميد بسيوني الذي رحل قبل بداية الموسم الجديد، وبالتحديد في نوفمبر الماضي ، وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب، بعد خوض 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37

وواجه طلائع الجيش، الأهلي، في المباراة النهائية لكأس مصر، ونجح في الوصول بالمباراة إلى ركلات الترجيح، وخسر في النهاية بعد وصوله لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس مصر وتنتظره مواجهة أخرى مع الاهلى على لقب كأس السوبر المحلى بإعتباره وصيف كأس مصر فى مواجهة لم يتحدد موعدها حتى الان