شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعلق على تقديم موعد مباراته أمام المصرى بسبب مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتقديم موعد مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي، في الجولة السابعة للدوري العام لتقام يوم 12 يناير الجاري بعدما كان مقررا لها يوم 16 من الشهر ذاته، من أجل إتاحة الفرصة أمام جماهير الرياضة لمتابعة كأس العالم لليد التي ستقام في مصر بالفترة من 13 يناير إلى 31 من الشهر ذاته.

وأكد قاسم أن الفريق يتقبل قرار الجبلاية بتقديم موعد مباراة المصري ولا سيما وأن الأمر يصب في مصلحة مصر نظرا لإقامة بطولة كأس العالم لليد في نفس التوقيت.

وأوضح المشرف العام على الكرة أن اتحاد الكرة قام أيضا بتعديل موعد مباراة الأهلي مع الإنتاج الحربي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين فرق الدوري العام.

وحدد الاتحاد المصرى لكرة القدم، يوم 12 يناير الجارى موعدا لإنطلاق مباريات الأدوار التأهيلية لبطولة كأس مصر موسم 2021 -2020 ، بعدما تم سحب القرعة اليوم الثلاثاء بحضور الأندية التى يحق لها المشاركة فى المسابقة.

وتراجع اتحاد الكرة عن البند الذى كان وضعه فى لائحة الموسم الجديد، ويمنح اتحاد الكرة الحق فى إقامة مباريات كأس مصر حتى الدور ربع النهائى بدون اللاعبين الدوليين، حيث شهدت اللائحة النهائية التى وصلت الأندية إقامة مباريات دور الـ32 فقط بكأس مصر بدون اللاعبين الدوليين بعدما رفضت الأندية اقتراح اتحاد الكرة وتمسكت بإقامة مباريات الكأس بداية من دور الـ16 بكل اللاعبين.

وقررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، إلغاء غرامة الـ250 ألف جنيه على أى ناد بمسابقة الدورى العام هذا الموسم يتم تأجيل مباراة له بالدورى بسبب انتشار فيروس كورونا بين لاعبيه لتصل إلى 16 حالة بالفريق وفقا للائحة للجنة المسابقات التى وضعها مازن مرزوق رئيس اللجنة السابق.