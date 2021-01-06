شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة المنظمة لمونديال اليد يعدد مكاسب الفراعنة من ودية اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لمونديال اليد ورئيس الاتحاد المصرى للعبة ، أن المنتخب حقق مكاسب كثيرة فى أولى تجارب المنتخب الودية أمام اليابان ، وحقق الهدف ، فى ظل قيادة المنتخب الياباني بمدرب ايسلندي كبير نجح في الفوز ببطولة اوروبا مع المانيا عام 2016 ، ولكن كان التفوق فى المباراة الودية للفراعنة بنتيجة 29\34 .

أضاف نصر أن هذه المباراة تٌعد أول تجربة حقيقية يجتمع القوة الضاربة للمنتخب ، و كذلك المحترفين .

وتوقع رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم ان يرتفع المستوي في المباراة الثانية غدا بين المنتخبين ويزيد التجانس في التجربة الثانية . .

واشاد نصر بنجوم المنتخب الوطني وأكد انهم رجال وعلي قدر ثقة الجماهير المصرية وقادرون علي اسعاد شعبهم في المونديال .

و تقام مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة.