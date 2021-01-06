شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفاوض مع جيرالدو لإنهاء أزمة قائمة الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسئولي القلعة الحمراء يتفاوضون مع الأنجولي جيرالدو لإقناعه بالموافقة على إدراج اسمه في قائمة الانتظار بعد رفع اسمه من قائمة الأهلي حتى يتثنى لهم قيد الكونغولي والتر بواليا الوافد حديثا من الجونة خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

أوضح المصدر أن جيرالدو يرفض دخول قائمة الانتظار ولكن سيعقد مسئولي القلعة الحمراء جلسة مع اللاعب لإقناعه بالموافقة على دخول القائمة مع تقديم أكثر من عرض لاغراء اللاعب بالرضوخ لمطالب الإدارة الحمراء.

شدد المصدر على أن الأهلي سيعرض على جيرالدو التواجد في قائمة الانتظار مع تقاضي مستحقاته بانتظام أو تقاضي قيمة عقده لنهاية الموسم مع فسخ التعاقد معه أو تسويقه خلال الميركاتو الشتوي الحالي لأي من الأندية الراغبة في التعاقد معه.

أضاف أن هناك أكثر من نادي يهتم بضم جيرالدو مثل كروزيرو البرازيلي والصفاقسي التونسي وأول أغسطس الأنجولي، على أن يتم حسم مصيره خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أنه حال رفض جيرالدو دخول قائمة الانتظار فى الأهلى، ىسيكون من حقه فسخ التعاقد من طرف واحد والحصول على باقى قيمة عقده كاملة وفقا للائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا" البند 14 .