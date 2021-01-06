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وزارة الرياضة تٌعد فيديو بالفرنسية عن مجمع صالات حسن مصطفى قبل مونديال اليد

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القاهرة - سامية سيد - أعدت وزارة الشباب و الرياضة فيديو باللغة الفرنسية عن مجمع صالات حسن مصطفى الدولى بأكتوبر ، المقرر أن يستصيف عدد من منافسات بطولة مونديال اليد الذى تستضيفه مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى ، ويظهر في الفيديو لقطات من مجمع الصالات، وناطق باللغة الفرنسية ـ، كترويج للمنشأت ، باللغات المختلفة  ،حيث انه من المقرر أن يتم إعداد الفيديو باللغة الإنجليزية أيضا

و تضمن الفيديو معلومات عن الصالة التى تضم 4500 مقعد ، و بلغت تكلفتها مليار و نصف مليار جنيه ، حيث تشهد منافسات المجموعتين الأولى و الخامسة  فى الدور التمهيدى .

وقال أشرف صبحى  وزير الشباب والرياضة  أنه لا يوجد أى دول تقدمت باعتذار عن المشاركة حتى أن روسيا ستشارك فى المونديال دون العلم الخاص بها ، بالإضافة إلى حضور توماس باخ رئيس الأولمبية الدولية فى نهائى المونديال .

ووجه خالد فتحي نائب رئيس البطولة  رسالة للجمهور "كنا نتمنى بالتأكيد حضور الجماهير بنسبة 100% ، لكن ظروف فيروس حالت دون ذلك ، نتمنى أن تكون الجماهير دافعا لمنتخب مصر وتدعمه حتى لو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لرفع معنويات لاعبينا في البطولة".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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