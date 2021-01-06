شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن برنامج رحلة المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى للقاهرة غدا الخميس، للمبيت هناك بأحد فنادق مطار القاهرة الدولي فى إطار حرص الإدارة تجنب سوء حالة الطقس وهو ما قد يتسبب فى تعطيل سفر الفريق، وذلك قبل السفر فى تمام السابعة من صباح الخميس فى رحلة تستغرق 5 ساعات من أجل الوصول لدولة المغرب الشقيقة، استعدادا لمواجهة الرجاء الإثنين المقبل في إياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية.

وواصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن برنامج الاعداد للقاء الرجاء البيضاوى يوم الأثنين المقبل ، فى إياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

المران بدأ بتدريبات بدنية أعقبها مجموعة من الجمل الفنية والخططية،أبرزها التسليم والتسلم واللعب تحت الضغط.

وحرص أبوطالب العيسوى المدير الفنى على تحفيز اللاعبين فى المران ، لضمان ظهورهم بالمستوى المأمول أمام بطل المغرب.

شهد المران مشاركة أرى بابل ومروان الصحراوى الثنائى المحترف بشكل طبيعى ، فيما استمر تجهيز محمد بيومى.

وخاض حراس المرمى تدريبات حول سبل التعامل مع الكرات العرضية بجانب التسديدات تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير وسط تألق لافت للثلاثى محمد صبحى ومحمد فوزى ومحمد مجدى.