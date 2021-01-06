شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على معاقبة أوباما بسبب الظهور الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الكرة بنادى الزمالك، على توقيع عقوبة مالية على يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، بسبب ظهوره فى أحد البرامج التليفزيونية، دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الكرة، والجهاز الفنى، الأمر الذى أثار استيائهم خاصة بعدما أدلى اللاعب بتصريحات أحدث حالة من الجدل فى الشارع الرياضى.

وظهر يوسف أوباما فى حلقة تليفزيونية أمس الثلاثاء، كانت مسجلة، منذ يومين، وبعلم أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادى الزمالك، والذى سمح للاعب بتسجيل الحلقة والحصول على العائد المادى من تصويرها، كنوع من المكافأة على تجديد تعاقده، إلا إن الحصول على موافقة أيمن يونس لم يحمى اللاعب من العقوبة، خاصة وإن لجنة الكرة والجهاز الفنى وعبد الحليم على مدير الكرة، هم أصحاب الاختصاص فى منح الأذن للاعب بالظهور فى الإعلام من عدمه.

وتعرض أوباما لهجوم كبير خلال الساعات الماضية عقب تصريحاته والتى قال فيها بأن اللعب للنادى الأهلى شرف ولا مانع من ذلك حالة قال له الزمالك شكراً في وقت من الأوقات، وذلك رداً على سؤاله حول إمكانية ارتداءه القميص الأحمر، الأمر الذى أغضب قطاع كبير من جمهور الزمالك ممن هاجموا اللاعب.

قبل أن يقوم بالرد على هذا الهجوم من خلال فيديو فسر فيه تصريحاته بأنه لم يقصد ذلك وإنما أكد خلال الحلقة ذاتها على استحالة لعبه فى الأهلى، قائلاً: "أنا عامل الفيديو ده مخصوص لأغلى حاجة فى حياتى وأعز الناس على قلبى جمهور نادى الزمالك العظيم، أنا قولت فعلا شرف لأى حد يلعب فى النادى الأهلى، لكن قولت باستثناء يوسف أوباما، عشان فى جزء من الحلقة قولت 2 أو 3 استحالة يلعبوا فى النادى الأهلى واللى من ضمنهم يوسف أوباما".

وتابع أوباما: "أحب أوضح لكم أكتر.. أنا زملكاوى حتى الموت ومش هلعب لنادى فى مصر غير للزمالك".