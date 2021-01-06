الامارات | مالابا يعود من الإيقاف لقيادة هجوم اتحاد كلباء أمام بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن مالابا يعود من الإيقاف لقيادة هجوم اتحاد كلباء أمام بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود لاعب اتحاد كلباء التوغولي بينيل مالابا للمشاركة مع فريقه ابتداء من المباراة المقبلة التي ستجمع «النمور» مع بني ياس في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم وذلك بعد استكماله لعقوبة الإيقاف.

وقال مدرب اتحاد كلباء الأوروغوياني خورخي داسيلفا في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: «إن التحضيرات للمباراة جيدة وأن الشيء الإيجابي حضور جميع اللاعبين وهم في أتم الاستعداد»، موضحا: «نطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب بني ياس لتفادي أي مفاجآت في مباراة الإياب».

وتابع: «ستكون المباراة مهمة في الكأس، وستكون مباراة تحضيرية لمباراة الدوري المقبلة ضد الشارقة، وإذا تمكنا وتأهلنا إلى المربع الذهبي سيكون إنجازاً تاريخياً للنادي، وهدفنا تحقيق نتائج إيجابية في جميع البطولات التي نلعبها».

وأكمل: «حققنا نتيجة الفوز على بني ياس في الدوري، ونسعى إلى تكرار الفوز عليه في كأس الخليج العربي، لكن المباراة لن تكون سهلة خصوصا أن بني ياس يسعى للثأر من الهزيمة السابقة على ملعبه في الدوري بهدفين نظيفين».

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