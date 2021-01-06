شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مباراة الهلال السوداني وأشانتي كوتوكو الغاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف إلغاء المباراة التي كانت ستجمع الهلال السودانى مع ضيفه أشانتى كوتوكو الغانى اليوم الاربعاء في إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا .

ويرجع سبب إلغاء المواجهة لعدم اكتمال عدد لاعبي الضيوف، حيث أشار البيان الصادر عن الهلال السوداني إلى أن التحاليل الخاصة بفيروس «كورونا» قد أثبتت إصابة سبعة لاعبين من صفوف الفريق الغاني بالوباء.

وحضر أشانتي كوتوكو للعاصمة السودانية الخرطوم ببعثة تتألف من 22 لاعبا، وهو ما دفع «الكاف» لإلغاء المباراة نظرا لعدم اكتمال لائحة الفريق الغاني.

وتنص اللوائح الجديدة لمسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على ضرورة ضم قائمة الفريق لـ15 لاعبا على الأقل (11 لاعبًا أساسيًا وأربعة بدلاء)، من أجل إجراء أي مباراة.

وانتهت مواجهة الذهاب بانتصار الهلال السوداني بهدف نظيف، على أشانتي كوتوكو، في المقابلة التي جرت بالعاصمة الغانية أكرا.