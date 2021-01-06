شكرا لقرائتكم خبر عن أوزيل يقترب من الانتقال للدوري التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت وسائل إعلام تركية،، أن فنربخشه سيتعاقد مع لاعب الوسط الألماني، مسعود أوزيل، من آرسنال لثلاث سنوات ونصف، دون الكشف عن المقابل المالي.

وذكرت محطة (إيه سبور) قالت إن فنربخشه توصل لاتفاق مبدئي مع أوزيل (32 عاما)، لينضم إلى بطل تركيا السابق، في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال على كوتش، رئيس فنربخشه، في وقت سابق، إن التعاقد مع أوزيل الذي ينتمي لأصول تركية «حلم جميل» للنادي، الذي عانى من مشاكل مالية في السنوات الأخيرة.

وعزز أوزيل تكهنات انتقاله إلى فنربخشه، ثاني أكثر الأندية تتويجا بالألقاب في تركيا، بنشر صورة عبر تطبيق «إنستجرام» لاسطنبول، ولم يلعب أوزيل أي مباراة مع آرسنال، منذ مارس 2020، واستبعد من تشكيلة الفريق في النصف الأول من الموسم الحالي.

وينتهي عقد أوزيل، أحد اللاعبين الأعلى أجرا في أرسنال، مع النادي اللندني في نهاية الموسم، لكن الجانرز يودون الاستغناء عن لاعبين، في يناير كانون الثاني الجاري، لتقليص التشكيلة.