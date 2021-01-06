شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشترط 7 ملايين دولار لبيع مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اشترط مسؤولو نادى الزمالك الحصول على 7 ملايين دولار للاستغناء عن مصطفى محمد، رأس حربة الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية، ورفض مسؤولو النادى مناقشة فكرة إتمام صفقة بيعه بأربعة ملايين دولار، وفقاً للعروض التى تلقاها اللاعب، خلال الفترة الأخيرة، وأبرزها العرض الفرنسى، من نادى سانت إتيان، الذى أبدى مسؤولوه رغبتهم فى إتمام التعاقد مع مهاجم الفريق.

وينتظر أن يبلغ مسؤولو سانت إتيان نظراءهم فى الزمالك بموقفهم من العرض، سواء بالموافقة أو الرفض، لغلق الملف نهائياً، خصوصاً أن الزمالك يشارك فى العديد من البطولات المهمة، سواء بطولة الدورى، أو دورى رابطة الأبطال الإفريقى، ويرغب فى غلق ملف التفاوض فى أقرب وقت ممكن، لمنع تشتيت أذهان اللاعبين وإخراجهم عن تركيزهم.

من جانبه، رحب جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، ببيع مصطفى محمد، شريطة تعويض رحيله بصفقة سوبر، خلال فترة الانتقالات الشتوية، يكون بمقدورها تعويض غياب المهاجم الأول فى الفريق.

كان مصطفى محمد أبلغ مسؤولى ناديه برغبته فى خوض تجربة الاحتراف فى الوقت الراهن، رافضاً فكرة تأجيلها لوقت لاحق، خوفاً من ألا تأتيه الفرصة مجددا.

يأتى هذا فى الوقت الذى أصدرت فيه اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، بياناً نفت خلاله ما تردد عن استقالة لجنة الحكماء بالنادى، وشددت اللجنة على أن اللجنة مستمرة وتقوم بدورها الاستشارى لإدارة النادى، لما تضمه من قامات وخبرات إدارية كبيرة، تساعد فى اتخاذ القرارات المناسبة، التى تصب فى مصلحة النادى، وتضم لجنة الحكماء الدكتور كمال درويش، والدكتور محمد عامر، وأحمد مصطفى، والإعلامى فهمى عمر.

من ناحية أخرى، يواصل الفريق الكروى الأول تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، فى ميت عقبة، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش، المقررة السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة للدورى، وانتظم حازم إمام، الظهير الأيمن، فى المران، الثلاثاء، بعدما غاب عن المشاركة أمام إنبى بسبب وفاة والدته.

فيما حدد باتشيكو برنامجاً تدريبياً خاصاً لتجهيز حازم، للمشاركة فى المواجهة، خصوصاً أنه من العناصر الرئيسية التى يعتمد عليها فى المباريات، لخبراته الكبيرة، فضلاً عن عدم وصول حمزة المثلوثى لكامل فورمته.

يأتى هذا فى الوقت الذى أخرج فيه باتشيكو، فرجانى ساسى، من حساباته أمام الطلائع، بسبب ابتعاد اللاعب عن الفريق طوال الفترة الأخيرة، لظروف إصابته، ثم ظروف سفره.

وحرص باتشيكو على عقد جلسة مع اللاعبين، بحضور عبد الحليم على، مدير الكرة، للفريق، طالبهم خلالها بضرورة مواصلة العمل الجاد والحفاظ على النتائج الإيجابية ومواصلة الانتصارات من أجل اعتلاء قمة الدورى.

وطالب باتشيكو اللاعبين بتحقيق الفوز على الطلائع، لرد الاعتبار بعد الهزيمة منه فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر.