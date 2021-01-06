شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يطالب بحسم مصيره في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مروان محسن، مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، حسم مصيره خلال الفترة المقبلة داخل القلعة الحمراء، سواء بالاعتماد عليه أساسيا أو عدمه، بعد أن تم استبعاده من المباريات خلال الفترة الماضية بدعوى تراجع مستواه وعدم استغلاله للفرص التي سنحت له في الفترة الماضية. كان مروان محسن قد طلب من الجهاز الفنى الحصول على إجازة من المباريات بعد الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا، وهو ما أثار حفيظة موسيمانى، المدير الفنى، وفضل استبعاده من المباريات والتعاقد مع الزامبى والتر بواليا من أجل الاعتماد عليه في المرحلة المقبلة، وينتظر أن يحسم المدير الفنى القرار النهائى بشأن مصير اللاعب من عدمه خلال الأيام المقبلة.

فيما أكد الدكتور جاهزية طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

ووفقا للدكتور أحمد أبوعبلة فإن: «اللاعب انتظم اليوم بشكل طبيعى في التدريبات، وسيكون جاهزا للمواجهة المقبلة في المسابقة المحلية» من الإصابة بفيروس كورونا، فيما يدخل اليوم الفريق الكروى الأول معسكرا مغلقا من أجل الاستعداد لمواجهة سيراميكا في الدورى الممتاز، المقرر إقامتها غدا الجمعة.

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وأجرى لاعبو الفريق «رابيد تيست» قبل انطلاق مران الفريق، وخضع اللاعبون والجهاز الفنى والطبى والإدارى لاختبار رابيد تيست في إطار الإجراءات الطبية، ووفقا للبروتوكول الطبى الخاص بمباريات بطولة الدورى الممتاز.

من جهة أخرى، أكد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، أن الفريق حقق نتيجة جيدة بالفوز على سونيديب، بطل النيجر، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وقال موسيمانى، في تصريحاته بعد المباراة: «حققنا نتيجة جيدة، واكتسبنا مشاركة بعض اللاعبين العائدين من الإصابات، مثل سعد سمير، بالإضافة إلى عودة بعض المصابين بكورونا التي حرمتنا من لاعبين كثيرين خلال الفترة الماضية».

وأضاف: «تغيير طريقة اللعب بسبب ظروف الغيابات واللاعبين المتاحين، وليس لأى سبب آخر، نقوم بالتبديل بين طرق اللعب لكى تناسب اللاعبين المتاحين في قائمة كل مباراة، وكذلك وفقًا للمنافس الذي يواجهنا، سواء محليا أو إفريقيا». وفيما يتعلق بمشاركة الأهلى في كأس العالم للأندية قال موسيمانى: «كل شخص له حلم في عمله وله طموحات يبحث عن تحقيقها.. وأى مدرب وفريق لديه حلم تحقيق كأس العالم للأندية، لكن واقعيًّا صعب أن أتحدث بهذه الصيغة، وكل ما نبحث عنه الآن هو تمثيل مشرف لإفريقيا في كأس العالم، وأن يظهر الأهلى بما يستحقه من مكانة في هذه البطولة»، وأضاف: «أعد الجماهير بالمنافسة على تحقيق لقب السوبر المحلى والسوبر الإفريقى لكى تكتمل الخماسية للأهلى هذا الموسم». واختتم موسيمانى تصريحاته بالحديث عن صفقة بواليا قائلا: «أتينا بوالتر بواليا لكى يكون لدينا بدائل عديدة في كل المراكز، وأتمنى أن يواصل معنا مستواه المميز والرائع الذي قدمه مع الجونة».