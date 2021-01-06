محمد صلاح يطيح بكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من قائمة الأغلى في العالم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أزاح النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، وكريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، من قائمة أغلى 100 لاعب في العالم خلال هذه الفترة.

وتصدر «مو»، نجم الريدز، قائمة أغلى اللاعبين العرب والأفارقة في العالم، وفقًا لما نشره تقرير الدراسات الرياضية بسويسرا بالمشاركة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وبلغت القيمة التسويقية لنجم المنتخب الوطني، 134 مليون يورو ما يوازي 2 مليار و588 مليون جنيه، وتواجد في المرتبة 12 عالميا، ويعد ثامن أغلى مهاجم في الدوريات الكبرى، وثاني أغلى اللاعبين في الريدز.

ووفقا للتقرير، جاء ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، كأغلى لاعب في العالم بواقع 156.6 مليون يورو يليه، ثم هالاند، نجم بروسيا دورتموند، بقيمة 152 مليون، وجاء ثالثا، ألكسندر أرنولد بقيمة 151.6 مليون يورو، ورابعا، فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بواقع 151.1 مليون يورو.

وكيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، جاء خامسا، بقيمة 149.4 مليون يورو، وسادسا، جادون سانشو، 148.3 مليون يورو، وجواو فيليكس 141.5 مليون يورو، سابعا، وألفونسو ديفيدز 139.2 مليون، وتاسعا، رحيم استرلينج 136.9 مليون يورو، وعاشراً كاي هافرتز بواقع 136 مليون يورو.

وتواجد صلاح، في قائمة الأغلى، في المركز 12 عالميا، والثامن في الدوريات الكبرى، والثاني في ليفربول، متفوقا بفارق كبير عن ليونيل ميسي الذي جاء في المركز 97 بواقع 54 مليون يورو، فيما خرج نهائيا رونالدو من قائمة أغلى 100 لاعب في العالم.

صلاح يطيح بكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من قائمة الأغلى في العالم