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مارسيليا يحول ملعبه إلى مقر توزيع لقاح كورونا

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أكد نادي أولمبيك مارسيليا لفرنسي لكرة القدم، أنه عرض ملعبه «فيلودروم» ليكون تحت تصرف السلطات الصحية الفرنسية لتوفير لقاح كورونا.

وذكر مارسيليا في بيان: «يعرض النادي ملعبه للسلطات الصحية لتسهيل تنظيم حملة توزيع اللقاح».

وسارعت فرنسا في عملية توزيع اللقاحات المضادة للفيروس على الأطقم الطبية بالمستشفيات، الإثنين.

ويحتل مارسيليا المركز الخامس في الدوري بفارق ثماني نقاط عن المتصدر أولمبيك ليون لكن تتبقى له مباراتان.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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