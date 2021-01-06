شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيليا يحول ملعبه إلى مقر توزيع لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد نادي أولمبيك مارسيليا لفرنسي لكرة القدم، أنه عرض ملعبه «فيلودروم» ليكون تحت تصرف السلطات الصحية الفرنسية لتوفير لقاح كورونا.

وذكر مارسيليا في بيان: «يعرض النادي ملعبه للسلطات الصحية لتسهيل تنظيم حملة توزيع اللقاح».

وسارعت فرنسا في عملية توزيع اللقاحات المضادة للفيروس على الأطقم الطبية بالمستشفيات، الإثنين.

ويحتل مارسيليا المركز الخامس في الدوري بفارق ثماني نقاط عن المتصدر أولمبيك ليون لكن تتبقى له مباراتان.