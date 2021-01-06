شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستضيف المصري في معركة المربع الذهبي الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى نظيره المصرى البورسعيدى، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدورى العام، والمقرر إقامتها على أرض ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب، عند الخامسة مساء الخميس.

يدخل فريق الاتحاد السكندرى المباراة فى المركز الثامن برصيد 7 نقاط، فيما يدخل المصرى البورسعيدى المباراة فى المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

ويسعى حسام حسن، المدير الفنى لزعيم الثغر، للفوز بالمباراة، لتحسن مركزه فى جدول الترتيب، والدخول فى المنافسة على المربع الذهبى مبكرا. وعكف العميد خلال الفترة الماضية على تصحيح الأخطاء التى حدثت فى المباراة الماضية أمام طلائع الجيش والتى انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 2-1، كما أعطى المدير الفنى مهام خاصة للثلاثى: رزاق سيسيه وعمار حمدى وخالد قمر، لتنفيذها خلال المباراة لزيادة الفاعلية الهجومية وتحقيق هدف مبكر يعطى الأفضلية لفريقه.

وعلى الجانب الآخر، يدخل على ماهر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، المباراة أملا فى الفوز للاستمرار فى المنافسة على المربع الذهبى، ولاحتلال صدارة الدورى مؤقتا حتى تقام مباريات الجونة والزمالك والأهلى.

وتحدث على ماهر مع لاعبيه عن أهمية تحقيق الثلاث نقاط أمام خصم قوى، وضرورة تحسين الأداء بعد الفوز الصعب الذى حققه الفريق خلال المباراة الماضية بهدف نظيف على حساب غزل المحلة.