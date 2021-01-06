شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يتراجع عن تصريحاته حول إمكانية اللعب للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أثارت تصريحات يوسف أوباما، نجم نادي الزمالك، حول إمكانية لعبه للنادي الأهلي، جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي، وتراجع نجم الزمالك عن تصريحاته بإمكانية رحيله للقعلة الحمراء، مؤكدًا حبه لجماهيره.

ونشر «أوباما» على حسابه بموقع إنستجرام فيديو أكد خلاله أن جماهير الزمالك عظيمة وهي الأغلى بالنسبة لي. وفسر صانع ألعاب الزمالك تصريحاته بشأن لعبه للأهلي، وقال: «بالفعل أن قلت هذا الكلام أن اللعب للأهلي شرف كبير، ولكن باستثناء أوباما».