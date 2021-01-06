شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «فيفا» يطلع على خطة تطوير الحكم السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بحكام النخبة السعوديين، وسط حضور مانويل نافارو، مدير دائرة التحكيم، حيث اطلع على خطة تطوير الحكم السعودي بشكل مفصل.

وقال إنفانتينو في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى السعودية، الأربعاء: «زيارتي كانت إيجابية إلى حد كبير، شاهدت مدى الاحترافية التي يتمتع بها الاتحاد السعودي لكرة القدم».

وأثنى رئيس «فيفا» على العمل الجاد الذي يقوم به المسؤولون على الكرة السعودية، مؤكداً التعاون بين الاتحادين الدولي والسعودي، لأن الفريق يؤدي جهداً عظيماً، دون أي مجاملة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أو ياسر المسحل.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، استقبل رئيس «فيفا»، وقام ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي، باصطحاب الثنائي في جولة داخل متحف إنجازات الكرة السعودية في مقر الاتحاد.