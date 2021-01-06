شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة أمام سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية طاهر محمد طاهر لاعب الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف: «اللاعب انتظم اليوم بشكل طبيعي في التدريبات، وسيكون جاهزا للمواجهة المقبلة في المسابقة المحلية».

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الفوز أمس على سونيديب بطل النيجر برباعية نظيفة وقطع تذكرة التأهل إلي دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.