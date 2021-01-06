شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي المقاولون قبل مواجهة النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب سلبية مسحة كافة أفراد البعثة قبل مباراة النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتي ستقام غدا الأربعاء على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية.

وكانت البعثة خضعت لمسحة أمس وفقا لبروتوكول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقبل 48 ساعة من المباراة.

وتلتزم البعثة بالإجراءات الاحترازية سواء في مقر الإقامة أو أثناء التنقل لملعب التدريب.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي البعثة وتضم رامي عادل واحمد زهران وورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبدالرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد على المدير الاداري وحسين عبدالغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي على وعلاء محمد اخصائيي التأهيل و24 لاعبا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبدالله ياسين وإبراهيم صلاح وعبدالرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد على محسن وفضل فكري.