الصفاقسي يودع دوري أبطال أفريقيا رغم الفوز على مولودية الجزائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

ودع فريق الصفاقسي التونسي منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم رغم فوزه على ضيفه مولودية الجزائر 1 /صفر اليوم الأربعاء في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد فراس شواط في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الجزائر انتهت بفوز مولودية الجزائر بهدفين نظيفين ليصعد الفريق الجزائري لدور الستة عشر (المجموعات) فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2 / .1