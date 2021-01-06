منها الأهلي والإنتاج والزمالك والمصري.. اتحاد الكرة يعدل مواعيد ٦ مباريات بالدوري

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل مواعيد بعض مباريات الأسبوع السابع للدورى الممتاز لتعارضها مع مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر.

وجاءت التعديلات على النحو التالي:

-اقامة مباراة سموحة مع البنك الاهلى باستاد الاسكندرية يوم الثلاثاء 12 يناير الجارى الساعة الثانية والنصف عصرا بدلا من اقامتها يوم الجمعة 15 يناير.

- اقامة مباراة المصرى مع الزمالك باستاد الجيش ببرج العرب يوم الثلاثاء 12 يناير الساعة الخامسة مساء بدلا من اقامتها يوم السبت 16 يناير.

-اقامة مباراة الاهلى والانتاج الحربى باستاد السلام يوم الثلاثاء 12 يناير الساعة السابعة والنصف مساء بدلا من اقامتها يوم الجمعة 15 يناير.

- اقامة مباراة الجونة مع الاتحاد باستاد خالد بشارة بالجونة يوم الجمعة 15 يناير الساعة الثانية والنصف عصرا بدلا من اقامتها الساعة الخامسة مساء.

-اقامة مباراتى انبى وسيراميكا كليوباترا باستاد بترو سبورت وبيراميدز مع المقاولون باستاد الدفاع الجوى يوم الجمعة 15 يناير الساعة الثانية والنصف عصرا بدلا من اقامتهما يوم السبت 16 يناير

كما تقرر اقامة مباراة الاتحاد وانبى المؤجلة من الاسبوع الرابع باستاد الاسكندرية يوم الاثنين 18 يناير الساعة الثانية والنصف عصرا.

- اقامة مباراة الاسماعيلى والمقاولون المؤجلة من الاسبوع السادس باستاد الاسماعيلية يوم الاثنين 18 يناير الساعة الخامسة مساء.

- كما تقرر اقامة مباراة الانتاج الحربي مع سموحة ضمن الجولة السادسة في الثانية والنصف عصر الأحد 17 يناير الحالي بستاد السلام.