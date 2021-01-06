تفاصيل إتفاق الزمالك مع الدحيل القطري لبيع فرجاني ساسي بعد التجديد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الدحيل القطري، عن تواصل أيمن يونس عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك مع مسؤولي النادي الخليجي خلال الأيام الماضية لمعرفة حقيقة التفاوض مع التونسي فرجاني لاعب خط وسط الفريق الأبيض في الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أن أيمن يونس اقترح على مسؤولي الدحيل إمكانية التفاوض مع الزمالك بشكل رسمي من أجل استعارة أو التعاقد مع فرجاني ساسي في الميركاتو الشتوي للحاق بالمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في فبراير المقبل.

ويبدو أن أيمن يونس كان يراهن في حديثه مع مسؤولي النادي القطري على إمكانية إقناع فرجاني ساسي بتمديد عقده مع الزمالك، ومن ثم السماح له بالرحيل سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائي، بالإضافة إلى أن كان يريد أيضًا معرفة حقيقة توقيع اللاعب مع الدحيل مثلما تردد في وقت سابق.

وينتهى عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأى نادي آخر في الانتقالات الشتوية الحالية، على أن ينضم إليه الموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن مسؤولي الدحيل فاجأوا أيمن يونس بأنه لم يتم التفاوض مع ساسي بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه كان ضمن الحسابات فقط، وبعدها تم التراجع عن فكرة الدخول في مفاوضات معه بعد اكتمال عدد الأجانب في صفوف الفريق.

وتضم قائمة الأجانب بنادى الدحيل، كلاً من مهدي بن عطية والبرازيلي ادواردو دودو والبلجيكي ادميلسون والتونسي يوسف المساكني، وهو ما تنص عليه اللائحة بالإضافة إلى على كريمي الذى سيتم قيده بدلاً من رضائيان كلاعب أسيوي.

وشدد المصدر على أن تم حسم موقف فرجاني ساسي نهائيا ولا توجد نية لضمه وبات خارج حسابات الدحيل قبل منافسات مونديال الأندية.

ويستعد نادي الدحيل القطري، إلى إرسال قائمته المبدئية المكونة من 30 لاعباً فى مونديال الأندية، اليوم، الأربعاء، وهو الأخير لتسليم القائمة إلى "فيفا".

كانت هناك عدة تقارير، قد ترددت حول اقتراب فرجاني ساسي من الانتقال إلى الدحيل القطري بعقد مدته 3 سنوات وبعرض خرافي، لكن الوضع حاليا يؤكد أن الصفقة توقفت تماماً.

يذكر أن إدارة الزمالك تقدمت بعرض لفرجاني ساسي قيمته مليون و200 ألف يورو بما يوازي 42 مليوناً و280 ألف جنيه فى الموسم الواحد، من أجل تجديد عقده لمدة 3 سنوات، بما يعادل 172 مليوناً و980 ألف جنيه فى الثلاثة مواسم كاملة.