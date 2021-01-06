إصابة 11 لاعبا من فريق سموحة بفيروس كورونا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، إصابة 11 لاعب بفيروس كورونا من الفريق، وقال فرج عامر على حسابه بموقع "فيس بوك": "الكورونا ضربت فريق سموحة للاسف، قائمة الفريق الاول 22 لاعبا المصابين 11 ، والناشئين لم يتم عمل مسحات لأي منهم".

وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة إن فيروس كورونا قد يدفعه لعدم خوض مباراته مع الإنتاج الحربى، وكتب فرج عامر عبر حسابه على تويتر "كورونا قد تمنعنا من لعب مباراة الدورى العام المقبل مع الإنتاج بعد غد"، وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن نادى سموحة تلقى صدمة بوجود 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل سموحة، سواء جهاز فنى وإدارى ولاعبين، من بينهم المدير الفنى أحمد سامى.



ويختتم، اليوم الأربعاء، فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الخميس فى الأسبوع السادس لبطولة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الإنتاج مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن مختار مختار قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا، وحذر مختار مختار لاعبيه من خطورة فريق سموحة الذى تلقى هزيمة وتعادل فى آخر مبارتين بالدورى ما يدفعه للبحث عن الفوز مجدداً.