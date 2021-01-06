شكرا لقرائتكم خبر عن سألنا فاروق جعفر تحب تلعب مع حسام حسن ولا مصطفى محمد.. شوف رده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر رئيس اللجنة الفنية بنادى الزمالك أن حسام حسن الأسطورة ومصطفى محمد مهاجم الزمالك الحالي من أفضل المهاجمين الذين مروا على الكرة المصرية خاصة وأنهم يتميزا ببعض الصفات الخاصة منها إجادتهم للكرات العرضية .

وعن سؤاله تحب تلعب مع مين من الثنائى أجاب ملك النص خلال ندوة الخليج 365 أنه يصعب على أي مدير فنى اختيار الأفضل منهما ، إلا أنه عاد وشدد أن أي صانع ألعاب يحب المهاجم السريع وهما ما يتوافر في الثنائى ، إلا أنه عاد وقال أن حسام حسن يتميز بالروح والغيرة ، فحسام حسن يعتبر مدرب جوة الفرقة ، أما مصطفى محمد لسه لاعب صغير فهو من مواليد 1997 ومازال أمامه الكثير ليقدمه للكرة المصرية وحتى يكون من المهاجمين المؤثرين مطالبه بالتركيز وعدم الإلتفات للسوشيال ميديا .

وشدد فاروق جعفر أن مصطفى محمد أفضل مهاجم مصري في الوقت الحالي بدون منازع، والجماهير بتحاسب الإدارة على كبيرة وصغيرة ولن توافق على بيعه دون التعاقد مع لاعب بنفس إمكانياته أو أفضل منه.

وأضاف جعفر أن اللاعب يحاول الضغط على الإدارة بشتى الطرق من أجل الاحتراف الخارجي، وبالفعل وصل عرض رسمي خلال اليومين الماضيين من سانت إتيان الفرنسى، واتصل بى أحد وكلاء اللاعبين وقمت بإيصاله باللجنة التنفيذية المختصة بالتعاقدات للتواصل معهم، وبالفعل عقدنا جلسة وقام الجانب الفرنسى بعرض 3.5 مليون دولار من أجل الحصول على الاستغناء الخاص به، إلا أن مجلس إدارة النادى ما زالت تدرس العرض بشكل كامل، مؤكدا أنه لا بد من توفير بديل قوى من أجل الموافقة على رحيل اللاعب.

ووجه ملك النص نصيحة لمصطفى محمد قائلا: "طول ما أنت رجلك في الملعب قيمتك بتزيد، أما لو خرجت وابتعدت مستواك بيقل".