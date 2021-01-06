شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يؤسس أول شركة لكرة القدم ومصطفى عبده رئيسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر نادي غزل المحلة بشكل رسمي الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بتأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم وأشار النادي في بيانه أن مصطفى عبده نجم الأهلي السابق سيكون رئيسا لمجلس إدارة الشركة.

وجاء بيان غزل المحلة كالتالي:

في خطوه هي الأولى من نوعها تم الانتهاء من كافة اجراءات تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم واستخراج السجل التجاري لتكون اول شركة يتم تاسيسها لادارة نشاط كره القدم في مصر.

ليكون اليوم محفورا في ذاكرة الكرة المصرية بأنه تاريخ اطلاق أول شركة لإدارة كرة القدم المصرية براس مال مصدر٢٥٠ الف جنيه.

ويرأس مجلس ادارتها نجم نادي الأهلي الأسبق والإعلامي الكبير كابتن مصطفي عبده وتضم في عضوية مجلس ادارتها المهندس حسام عزو والدكتور مجدي الالفي كأعضاء مجلس ادراه ممثلين عن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

على ان يتم فى غضون ٣ اشهر طرح اسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة المصرية ليكون نادي غزل المحلة اول نادي مصري يدخل مجال الاستثمار الحقيقي والجاد في نشاط كرة القدم، ويكون ابناء الغربية اصحاب الريادة فى طرح نشاط كرة القدم للاستثمار.