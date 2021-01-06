سيف الجزيرى يقود هجوم المقاولون والنجم يعتمد على كوليبالى بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، عن تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى تمام السابعة مساءً بمنافسات إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى يستضيفها ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى:

فى حراسة المرمى حسن شاهين

رباعى خط الظهر: أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير ثابت، حسن الشامى.

خط الوسط: وسيم النغموشى، محمد مجلى، محمد عصام، يوسف الجوهرى.

الهجوم: لويس إدوارد وسيف الدين الجزيرى.

وعى مقاعد البدلاء: محمود أبو السعود، أحمد مجدى، عبد الرحمن فاروق، أحمد الشيمي، أحمد شكري، هيثم الجونى، خالد الحسيني.

كما أعلن جورفان فييرا، المدير الفنى للنجم الساحلى عن تشكيل فريقه والذى جاء كالتالى: رامي القابسي فى حراسة المرمى، وجدى كشريدة، مرتضى بن وناس، صدام بن عزيزة، عمر كوناطى، أيوب بن عياد، سليم بوخنشوش، حمزة لحمر، ياسين الشيخاوى، رضوان زردوم، سليمان كوليبالى.

ومن المقرر أن يقود رامى ربيع ، فريق المقاولون فنياً من على دكة البدلاء خلال المباراة نظرا لغياب عماد النحاس وعبد الغنى، ويعاونه رامي عادل وأحمد زهران، على أن يكون الجهاز الفنى فى تواصل هاتفى طوال اللقاء مع عماد النحاس، وتعهد جميع اللاعبين ببزل أقصى جهد وتقديم أداء قوى خلال مباراة الإياب التى يكفى المقاولون فيها التعادل الإيجابى بأى نتيجة أو الفوز لعبور موقعة دور الـ32 للكونفدرالية، وتدرب المقاولون فى مرانه الأخير على ركلات الجزاء تحسباً لوصول المباراة إلى هذه المرحلة فى حال انتهت بالتعادل السلبى أيضاً.

و تضم قائمة المقاولون 24 لاعبا هم: محمود أبو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وأمير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروقا نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم النغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس ادوارد وأحمد الشيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.