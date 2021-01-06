شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف " تعديل اللائحة " بعد تأجيل مباراة سموحة والانتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة ، عن تغيير لائحة المسابقات حيث لم يعد هناك بندا ينص علي تأجيل أى مباراة في حالة ظهور 16 اصابة بفيروس كورونا كما تم الإعلان من قبل من جانب مازن مرزوق رئيس لحنة المسابقات السابق .

وأوضح مسئولو الجبلاية ، ان تأجيل مباراة سموحة والانتاج الحربى والتي كان مقرر إقامتها غداً الخميس ، إلي يوم 17 يناير الجاري، بعد وجود 11 حالة كورونا داخل فريق سموحة ، ورفض مسئولو الجبلاية توضيح تفاصيل التعديل علي لائحة المسابقات ومتي يتم تاجيل المباريات بسبب إصابات كورونا بين لاعبي الفريقين طرفي المباراة .

وأضاف المصدر المسئول ، أن اتحاد الكرة قام بتغير لائحة المسابقات في الأيام الماضية بعد تولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، والتي كانت تنص فى حالة ظهور حالات إيجابية بين اللاعبين بعد الخضوع الي تحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد ، لا يتم تأجيل أي مباراة لأي فريق إذا تجاوز عدد المصابين من اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق "16" إصابة ولا تحتسب أي حالات في الأجهزة الفنية من ضمن ذلك العدد.قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربي المزمع إقامتها غداً ، إلي يوم 17 يناير الجاري ، بشكل رسمي ، لتقام في استاد السلام فى تمام الساعة 2:30 مساء اليوم.

خطاب اتحاد الكرة

وأعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، إصابة 11 لاعب بفيروس كورونا من الفريق، وقال فرج عامر على حسابه بموقع "فيس بوك": "الكورونا ضربت فريق سموحة للاسف، قائمة الفريق الاول 22 لاعبا المصابين 11 ، والناشئين لم يتم عمل مسحات لأي منهم".

وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة إن فيروس كورونا قد يدفعه لعدم خوض مباراته مع الإنتاج الحربى، وكتب فرج عامر عبر حسابه على تويتر "كورونا قد تمنعنا من لعب مباراة الدورى العام المقبل مع الإنتاج بعد غد"، وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن نادى سموحة تلقى صدمة بوجود 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل سموحة، سواء جهاز فنى وإدارى ولاعبين، من بينهم المدير الفنى أحمد سامى.

فيما أعلن اتحاد الكرة تعديل بعض مواعيد مباريات بطولة الدوري الممتاز ، بسبب استضافة بطولة العالم لكرة اليد ، حيث تم تعديل موعد مباراة المصري والزمالك لتقام يوم الثلاثاء 12 يناير بدلا من السبت 16 من الشهر ذاته، فيما تم تقديم مباراة الأهلي والانتاج الحربي لتقام يوم 12 يناير بدلا من 15 من الشهر ذاته، كما تم تغير بعض المباريات .