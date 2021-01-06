شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهنئ محمد عمر بعد تعيينه فى مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ نادى الاتحاد السكندرى، الكابتن محمد عمر، لاعب ومدرب زعيم الثغر السابق، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعيينه فى مجلس النواب خلال دورته الجديدة المقرر أن تنعقد أولى جلساته يوم 10 يناير المقبل، متمنين له التوفيق خلال المرحلة المقبلة.



محمد عمر

وقال حساب النادى، عبر انستجرام: "صدور قرار معالى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعيين الكابتن محمد عمر بمجلس النواب المصرى فى دورته الجديدة، ومجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى، يتقدم بخالص التهانى القلبية للقدير الكابتن محمد عمر كابتن مصر ونادى الاتحاد السكندرى، متمنين له كل التوفيق خلال المرحلة المقبلة".





وجاء ثلاثة من نجوم الكرة المصرية، ضمن قائمة المعينين فى مجلس النواب الجديد، وهم محمد عمر نجم الاتحاد السكندرى الأسبق، حازم إمام نجم الزمالك السابق، حسام غالى قائد الأهلى السابق، ليكونوا ممثلين عن الرياضيين فى مجلس النواب قبل جلسته الافتتاحية التى ستنعقد يوم 10 يناير الجاري، باعتباره من الشخصيات الرياضية صاحبة الأثر فى قطاع الرياضة، وصاحب بصمة واضحة فى الملاعب المصرية سواء مع الأهلى او منتخب مصر.

من ناحية أخرى، حرص محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى، على حضور تدريب الفريق الكروى الأول بملعب النادى بسموحة، واجتمع بالجهاز الفنى بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير الكرة، كما صافح جميع اللاعبين وطالبهم بمزيد من الروح القتالية والتى أدت للفوز على طلائع الجيش فى الجولة الماضية بعدما كان زعيم الثغر متأخرا بهدف واستطاع إنهاء اللقاء بالفوز بهدفين مقابل هدف.

وقرر مصيلحى، صرف مكافأة الفوز على طلائع الجيش اليوم لتحفيز اللاعبين قبل موقعة المصرى البورسعيدىن فى ظل حرصه على استمرار الانتصارات التى عادت بعد الهزيمة المفاجئة من الأهلى برباعية نظيفة، الأسبوع قبل الماضى، وهو ما أزعج جماهير سيد البلد كثيرا خاصة وأن الفريق كان يقدم مستويات جيدة بدأها بالفوز على بيراميدز خارج الأرض بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الاتحاد السكندرى، المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط من الفوز فى لقاءين والتعادل فى مباراة بينما خسر لقاء وحيد، ويستعد الفريق لمواجهة المصري البورسعيدى على ملعب برج العرب فى الخامسة من مساء غد الخميس.