شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد عن تصريحات أوباما بشأن الأهلى: غلطة الشاطر بألف وبلاش نهده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هجوم كبير تعرض له نجم نادى الزمالك يوسف أوباما خلال الساعات الماضية عقب تداول تصريحات تليفزيونية له يقول فيها بأن اللعب للنادى الأهلى شرف ولا مانع من ذلك حالة قال له الزمالك شكراً في وقت من الأوقات، وذلك رداً على سؤاله حول إمكانية ارتداءه القميص الأحمر، الأمر الذى أغضب قطاع كبير من جمهور الزمالك ممن هاجموا اللاعب.

قبل أن يقوم بالرد على هذا الهجوم من خلال فيديو فسر فيه تصريحاته بأنه لم يقصد ذلك وإنما أكد خلال الحلقة ذاتها على استحالة لعبه فى الأهلى، الأمر الذى جعل حارس مرمى الزمالك السابق عبد الواحد السيد يدعم اللاعب عبر حسابه على موقع انستجرام من خلال بوست قال فيه : " غلطه الشاطر بألف، اوباما من اللعيبه المخلصه لنادي الزمالك زملكاوي من القلب واتمني من جمهور الزمالك يكون في ضهره حتي لو التعبير خانه هوا ابن من أبناء الزمالك ولازم كلنا معاه بلاش نهد في أولادنا ادعم أوباما".



عبد الواحد السيد يتحدث عن اوباما

وقال أوباما، خلال مقطع الفيديو الذى نشره عبر ستورى حسابه على انستجرام، "أنا عامل الفيديو ده مخصوص لأغلى حاجة فى حياتى وأعز الناس على قلبى جمهور نادى الزمالك العظيم، أنا قولت فعلا شرف لأى حد يلعب فى النادى الأهلى، لكن قولت باستثناء يوسف أوباما، عشان فى جزء من الحلقة قولت 2 أو 3 استحالة يلعبوا فى النادى الأهلى واللى من ضمنهم يوسف أوباما".

وتابع أوباما: "أحب أوضح لكم أكتر.. أنا زملكاوى حتى الموت ومش هلعب لنادى فى مصر غير للزمالك".

وكان يوسف أوباما، كشف حقيقة مفاوضات مسئولى الأهلى معه، بأن بعض الوسطاء تحدثوا معه عن رغبة الأهلى فى ضمه خلال الفترة الماضية.

وتحدث أوباما خلال تصريحات تليفزيونية أيضاً عن عودته لصفوف الزمالك وقال: "حين عدت إلى الزمالك لم أفكر فى الأموال ولم يتم قيدى بالقائمة الأفريقية تحت قيادة نيبوشا وإيهاب جلال، وكنت أرغب وقتها فى العودة إلى الاتحاد السكندرى الذى أعرفه جيدا، لكن بعض المسئولين رفضوا وكانوا يرغبون فى رحيلى لأندية أخرى يريدون ضم لاعبين منها. صُدمت من تلك المعاملة لكنها تغيرت بعد وصول أمير مرتضى منصور".