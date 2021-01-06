شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يجتمع بلاعبى المقاولون عبر الفيديو قبل مواجهة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب محاضرة بالفيديو في ظل تواجد عماد النحاس المدير الفني للفريق عبر اتصال الفيديو اثناء المحاضرة لتوجيه التعليمات الأخيرة للاعبين وإعلان التشكيل الأساسي لمباراة النجم الساحلي التي ستقام السادسة بتوقيت تونس السابعة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واتفق النحاس مع جهازه المعاون والمكون من رامي عادل وأحمد زهران ورامي ربيع المدربين ومحمد فتحي مدرب الحراس وعبد الرحمن عيسى مدرب الأحمال على المهام المحددة لكل فرد وطريقة التواصل اثناء وبين شوطي المباراة، وتحرك الفريق الى ملعب مصطفى بن جنات الذي سيقام عليه اللقاء.