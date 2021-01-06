شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 11 مترًا المسافة القانونية لتنفيذ ركلة الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد ركلات الجزاء، جزء لا يتجزء من قانون كرة القدم، حيث يتم الاحتكام إليها فى حالة انتهاء الوقت الأصلى والإضافى من أجل تحديد الفائز فى المباراة، أو تستخدم كنوع من العقاد على اللاعب حال ارتكابه خطأ بإعاقة المنافس أو لمس الكرة باليد ذلك داخل منطقة الـ18.

وحدد قانون كرة القدم شروط لتنفيذ ركلة الجزاء، وهى أن يتم تنفيذها مسافة 11 مترًا من خط المرمى وألا يتواجد أى لاعب داخل منطقة الـ18 سوى حارس المرمى واللاعب الذى سيقوم بتنفيذها

ركلات الجزاء تسبب الكثير من الأزمات بين الأندية والحكام فى مباريات الدورى نظرًا لاعتراض بعض الفرق على احتسابها للفريق المنافس أو التغاضي عنها.