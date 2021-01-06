شكرا لقرائتكم خبر عن " مصيلحى" يحفز لاعبى الاتحاد قبل موقعة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مصيلحى رئيس الإتحاد السكندرى على حضور تدريب الفريق الكروى الأول بملعب النادى بسموحة ، واجتمع بالجهاز الفنى بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير الكرة ، كما صافح جميع اللاعبين وطالبهم بمزيد من الروح القتالية والتى أدت للفوز على طلائع الجيش فى الجولة الماضية بعدما كان زعيم الثغر متأخرا بهدف واستطاع إنهاء اللقاء بالفوز بهدفين مقابل هدف .

من ناحية أخرى قرر محمد مصيلحى صرف مكافأة الفوز على طلائع الجيش اليوم لتحفيز اللاعبين قبل موقعة المصرى البورسعيدى فى ظل حرصه على استمرار الإنتصارات التى عادت بعد الهزيمة المفاجئة من الأهلى بلرباعية نظيفة الأسبوع قبل الماضى وهو ما أزعج جماهير سيد البلد كثيرا خاصة وأن الفريق كان يقدم مستويات جيدة بدأها بالفوز على بيراميدز خارج الأرض بهدفين مقابل هدف .

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط من الفوز فى لقاءين والتعادل فى مباراة بينما خسر لقاء وحيد ، ويستعد الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب فى الخامسة من مساء غدا الخميس .