شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حميد أحداد بمزق فى الخلفية.. وتدريب إضافى للونش وأوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن حالة الثنائي حميد أحداد ومحمد أشرف روقا لاعبا الفريق، قائلاً في تصريحات للموقع الرسمي، إن حميد أحداد يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الخليفة وسيخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة، وأوضح طبيب الزمالك أن حالة محمد أشرف روقا تتحسن واللاعب يتواجد حاليا في العزل المنزلي ويخضع لبروتوكول العلاج للتعافي من فيروس كورونا.

كما خاض الثنائي يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود حمدي "الونش" لاعبا الفريق، تدريبات إضافية بعد إنتهاء مران الفريق الجماعي الذي أقيم اليوم الأربعاء على استاد عبداللطيف أبورجيلة، ويسعى الثنائي لزيادة معدلات اللياقة البدنية والوصول لأعلى فورمة قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري العام.

من جانبه حرص مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع يوسف أوباما بعد إنتهاء المران من أجل مطالبته بالتركيز مع الفريق في الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.