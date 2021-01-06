شكرا لقرائتكم خبر عن الابن الشهيد دافع عن أرض الوطن.. والأب محمد عمر يحمى مصالح المصريين بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تعيين محمد عمر نجم الاتحاد السكندرى السابق ووالد الشهيد شريف عمر، الذى استشهد فى سيناء، أثناء أداء الواجب الوطني، ومداهمة أحد الأوكار التى تضم عناصر تكفيرية شديدة الخطورة.

وجاء قرار تعيين محمد عمر فى عضوية مجلس النواب تقديرا من الدولة وعرفاناً لأبنائها الأبطال والبواسل، الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل خدمة الوطن، والدفاع عن سلامته وحرمة أراضيه، والتأكيد على أن الدولة لا تنسى من ضحى من أجل بلده ودافع عنها بكل بسالة ، وقدم الواجب الوطنى على أكمل وجه.

تشييع جثمان الشهيد شريف عمر

وتعود واقعة استشهاد البطل شريف عمر عندما استأذن الشهيد قائده المقدم محمود على عبدالخالق، للخروج فى دورية إلى منطقة يوجد بها عناصر إرهابية يوم ١٦ مارس ٢٠١٦ وهى منطقة لم يحدث بها مداهمات وعندما حذره قائده من بعد المسافة، أكد أنه سيذهب مترجلاً لمنع اكتشاف الدورية، وأثناء التوجه إلى موقع المداهمة، رأى «الشهيد» سيدتين تتحركان، وتنظران للقوات ومواقعها، وعندما حأول أحد جنوده رفع سلاحه لإطلاق طلقات تحذيرية، نهره بشدة قائلاً: «من إمتى جيش مصر بيخوف الستات»، وأمر بانتشار القوات عن بعد حول المنزل للتأمين، وبعد دخوله، أبلغ قائده أنه يوجد داخله كمية كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة.

وبعد أن أبلغ الرسالة همّ بالخروج من المنزل، إلا أنه تم تفجير عبوة ناسفة عن بُعد ليرتقى إلى ربه شهيداً، وبعد استشهاده اكتشف الجميع سر بطولته وعبقريته؛ لأنه لو اصطحب رجاله معه فى المداهمة لكانت الخسائر البشرية كبيرة جداً.

شريف عمر، كان مقاتلاً شرساً أوقع مع رجاله العشرات من الإرهابيين فى مواجهات عنيفة مع العناصر التكفيرية فى سيناء، وأكبر بطولاته إحباط مُخطط إرهابى لاستخدام عبوات ناسفة ومفخخات تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى إطار استهداف الوطن.

الشهيد شريف عمر من أبناء الإسكندرية، والده الكابتن محمد عمر، المدير ألفنى للاتحاد السكندرى ومنتخب مصر العسكرى سابقاً، وخاله شوقى غريب، المدير ألفنى لمنتخب مصر السابق، وقضى الشهيد ٦ سنوات من خدمته مدرساً فى كلية الضباط الاحتياط، قبل أن ينتقل للخدمة فى رفح.

محمد عمر و شوقى غريب فى جنازة الشهيد شريف عمر

فيما قالت والدة الشهيد البطل المقدم شريف محمد عمر( شقيقة شوقى غريب مدرب المنتخب الاوليمبى ) ، إن الراحل تخرج عام 2002 وخدم فى سلاح المظلات والمنطقة الغربية ثم كلية الضباط الاحتياط، وأكدت خلال لقاء تلفزيونى سابق: "نجلى طلب الآنتقال إلى سيناء وربنا حققله اللى هو عايزه، ابنى من صغره شجاع ومكانش ينفع يطلع حاجة تانية غير إنه يكون بطل من أبطال القوات المسلحة، كان بيحب يطمنا دايما، وخلال المداهمة اللى استشهد فيها كان من المفترض اقتحام منزل عبارة عن مخزن للمتفجرات، وقال لقائده كل حاجة تهون عشان خاطر مصر، وعند اقتحام المنزل وجد سيدتين منتقبتين لم يتعامل معهما وحين تعامل مع العناصر الإرهابية قامت السيدات بتفجير المنزل ثم أدار زملاؤه معركة كبيرة لإعادة الجثمان من العناصر الإرهابية".

و جاء ثلاثة من نجوم الكرة المصرية ضمن قائمة المعينين فى مجلس النواب الجديد ، وهم محمد عمر كابتن الاتحاد السكندرى الاسبق ، وحازم إمام نجم الزمالك السابق ، وحسام غإلى قائد الأهلى السابق ليكونوا ممثلين عن الرياضيين فى مجلس النواب قبل جلسته الافتتاحية التى ستنعقد يوم 10 يناير الجاري، باعتباره من الشخصيات الرياضية صاحبة الأثر فى قطاع الرياضة، وصاحب بصمة واضحة فى الملاعب المصرية سواء مع الأهلى أو منتخب مصر.