شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات الدور التأهيلي لمسابقة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسفرت قرعة مباريات الدور التأهيلي لمسابقة كاس مصر فى نسختها الجديدة 20/2021 عن اللقاءات التالية ، علماً أنه تقرر اللجوء لركلات الترجيح فى حالة انتهاء المباراة بالتعادل خلال مباريات الدور التمهيدى الأول وحتى الدور التمهيدى الخامس ، واعتبار من دور الـ32 يلعب الفريقان وقتا إضافيًا مدته نصف ساعة على شوطين إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، وإذا استمر التعادل بعد انتهاء الوقت الإضافي يتم اللجوء لركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز.

ويتم تأجيل مباريات القسمين الثالث والرابع للفرق المشاركة فى الكأس فى حالة تعارض مواعيد المباريات.

وجاء جدول مباريات الدور التمهيدي الأول على النحو التالى: