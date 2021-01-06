بالفيديو.. بصافرة مصرية.. الترجي يتأهل بدوري الأبطال بهدف من تسلل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تأهل الترجي التونسي إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز 3-2 على أهلي بنغازي في مباراة العودة من الدور التمهيدي الثاني، حيث أحرز هدفًا قبل دقائق من نهاية المباراة من وضعية مشكوك في صحتها.

واستطاع الترجي أن يتقدم قبل أن يتعادل أهلي بنغازي مرتين خلال المباراة، التي انتهت المواجهة الأولى منها بالتعادل السلبي على ملعب الفريق الليبي.

لكن حصل عبدالرؤوف بن غيث على بينية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 87 من وضعية مشكوك في صحتها كتسلل، وسددها في ليتصدى لها الحارس وتذهب إلى علي المرزوقي ليضعها في الشباك.

عقب الهدف اعترض حارس أهلي بنغازي بشدة على المساعد المصري تحسين أبو السادات لكن القرار لم يتغيير ليتكتمل المباراة ويفوز الترجي.

وأدار المباراة طاقم الحكام المصري محمود البنا حكمًا للساحة، بمعاونة كل من محمود أبو الرجال، وتحسين أبو السادات.