مجموعات أبطال افريقيا.. تأهل مازيمبي وسيمبا وثنائي جزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

صعد شباب بلوزداد الجزائري لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، عقب فوزه 2 / 1 على جورماهيا الكيني اليوم الأربعاء في إياب دور الـ32 للمسابقة.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بالجزائر قبل أسبوعين قد انتهى بفوز الفريق الجزائري 6 / صفر، ليتأهل إلى مرحلة المجموعات في المسابقة القارية عن جدارة واستحقاق، بعد فوزه 8 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ونجح مازيمبي الكونغولي في حجز معقده بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بعد تكراره للفوز على بونجويدي بطل الجابون في إياب دور الـ32، بنتيجة 2-1.

وسبق وحقق مازيمبي الفوز بنفس النتيجة في مباراة الذهاب التي أقيمت بالجابون.

وبسيناريو مثير، تأهل الترجي الرياضي التونسي لمرحلة المجموعات بعد الفوز 3-2 أمام أهلي بنغازي الليبي في مباراة الأياب التي أقيمت بتونس.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بمصر بملعب استاد بتروسبورت، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وشهدت مباراة الإياب لحظات مثيرة بتعادل الترجي وأهلي بنغازي 2-2 حتى أحرز الترجي الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ليتأهل الترجي للمجموعات.

ونجح مولودية الجزائر في التأهل لمجموعات دوري أبطال على حساب الصفاقسي التونسي رغم الخسارة في مباراة الإياب بتونس 1-0.

واستفاد مولودية الجزائر بالفوز ذهاباً على ملعبه أمام الصفاقسي بنتيجة 2-0، ليرسل الصفاقسي للتمهيدي الثاني للكونفيدرالية الأفريقية.

وسبق وقام مراقب مباراة الهلال السوداني وأشانتي كوتوكو الغاني بإلغاط مباراة الفريقين في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، بسبب إصابات كورونا بصفوف الفريق الغاني.

ومن المقرر أن يرفع مراقب المباراه تقريره للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن النتيجة، حيث كان الفريق السوداني قد فاز بمباراة الذهاب في غانا 1-0.

وصعد سيمبا التنزاني لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بعد اكتساح بلاتينيوم بطل زيمبابوي 4-0 في مباراة الإياب، حيث خسر ذهابا 1-0.