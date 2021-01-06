غزل المحلة يعلن تأسيس شركة كرة القدم.. ومصطفى عبده رئيسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أعلن نادي غزل المحلة بشكل رسمي الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بتأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم.

وأشار النادي في بيانه أن مصطفى عبده نجم الأهلي السابق سيكون رئيسًا لمجلس إدارة الشركة.

وجاء بيان غزل المحلة كالتالي:

في خطوة هي الأولى من نوعها تم الانتهاء من كافة اجراءات تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم واستخراج السجل التجاري لتكون أول شركة يتم تأسيسها لإدارة نشاط كره القدم في مصر.

ليكون اليوم محفورًا في ذاكرة الكرة المصرية بأنه تاريخ إطلاق أول شركة لإدارة كرة القدم المصرية برأس مال مصدر٢٥٠ ألف جنيه.

ويرأس مجلس إدارتها نجم نادي الأهلي الأسبق والإعلامي الكبير كابتن مصطفي عبده، وتضم في عضوية مجلس إدارتها المهندس حسام عزو والدكتور مجدي الألفي كأعضاء مجلس إدارة ممثلين عن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

على أن يتم فى غضون ٣ أشهر طرح أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة المصرية؛ ليكون نادي غزل المحلة أول نادٍ مصري يدخل مجال الاستثمار الحقيقي والجاد في نشاط كرة القدم، ويكون أبناء الغربية أصحاب الريادة فى طرح نشاط كرة القدم للاستثمار.