الزمالك: نتقبل قرار تقديم موعد مباراة المصري من أجل مصلحة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بالزمالك، تقبل ناديه لقرار الاتحاد المصري بتقديم موعد مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي بالدوري.

وتقرر إقامة المباراة يوم 16 يناير الجاري بدلا من 12 من الشهر ذاته من أجل إتاحة الفرصة أمام جماهير الرياضة لمتابعة كأس العالم لليد التي ستقام في مصر بالفترة من 13 إلى 31 يناير.

وأوضح قاسم في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، أن اتحاد الكرة قام أيضا بتعديل موعد مباراة الأهلي مع الإنتاج الحربي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين فرق الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة.

كما ينتظر النادي نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي ستجرى يوم 8 يناير الجاري بمقر الاتحاد الإفريقي "كاف" في القاهرة.

وعقد المشرف العام على الكرة جلسة مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق، على هامش المران اليوم الأربعاء.

وقام أشرف قاسم بالاطمئنان على حالة بن شرقي بعد عودته للتدريبات، كما تحدث المشرف على الكرة مع اللاعب على أهمية دوره مع الفريق في الفترة المقبلة باعتباره من العناصر المؤثرة بصفوف الزمالك.