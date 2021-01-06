الترجي التونسي ينجو من فخ أهلي بنغازي ويتأهل لمجموعات دورى الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الترجي التونسي على نظيره أهلي بنغازي بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا .

افتتح غيلان الشعلالي التسجيل للترجي في الدقيقة 18،

لكن أهلي بنغازي، أدرك التعادل عبر سعيد النائلي، في الدقيقة

ثم في الدقيقة 63، تمكن الترجي من إحراز هدفه الثاني عن طريق لاعبه محمد علي بن رمضان، لكن

عبدالله العرفي، سجل هدف التعادل للضيوف، في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، قبل أن يتمكن علاء المرزوقي، من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يتأهل الترجي التونسي إلي دور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا، في مباراة صعبة، ويغادر أهلي بن غازى البطولة.