مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 2021 / 1 / 6 " يلا شوت حصري "

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي ننشر لكم موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة للمباراة.

ويستضيف مانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 يناير فريق مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة على ملعب الشياطين أولد ترافورد, تحت قيادة الحكم الإنجليزي مارتن أتكينسون, وتذاع على قناة بي ان سبورت اتش دي 2.

ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء اليوم وهو يتمتع بجاهزية كبيرة خاصة بعد النتائج الكبيرة التي يقدمها في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى تجاوز السيتي في مباراة اليوم,

لتحقيق أول بطولة للشياطين في الموسم الجديد.

كما يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحاول عودة الثقة من جديد, خاصة وأن ترتيبه في جدول الدوري لا يعبر عن قوة الفريق.

ويعاني مانشستر سيتي من الغيابات بسبب الإصابات التي ضربت الفريق من فيروس كورونا المستجد.