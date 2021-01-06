بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم بكأس الرابطة الإنجليزية

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار متابعي كرة القدم الإنجليزية صوب ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الأربعاء 6 يناير، حيث ستقام مباراة مرتقبة بين فريقي مانشستر سيتي ومان يونايتد، في إطار فعاليات دور الـ 32 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم 2020/2021.

ويقدم الوفد مشاهدة مباراة مان سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم، وذلك مع إنطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، أي الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المواجهة على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي.

نهائي مبكر يجمع بين قطبي المدينة اليوم في صراع جديد للوصول إلى النهائي لمحاولة حصد اللقب الغاب عن خزائن اليونايتد، أو الرابع على التوالي بالنسبة للسيتي.

يدخل اليونايتد اللقاء بمعنويات مرتفعة وأداء قوي،

بعدما انتصر في الجولة الماضية على أستون فيلا بثنائية لهدف ليصبح في الوصافة متساويًا مع ليفربول المتصدر بنفس الرصيد 33 نقطة.

الشياطين الحمر الفريق الذي عاد إلى مستواه العالي، يدرك صعوبة المواجهة ويعلم الخصم جيدًا كونه تقابلا قبل أسابيع في الدوري وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ولكن اليوم الأمور مختلفة كليًا فلابد من وجود فائز ليعبر إلى المباراة الختامية، وسيسعى اليونايتد لتحقيق هذا الشيء.

كتيبة أولي جونار سولشاير التي أنهت استعداداتها لهذه المعركة بكل قوة، تطمح الليلة تقديم مباراة قوية تليق به وتجسيد المستوى المميز في الدوري بهذا اللقاء داخل المستطيل الأخضر من أجل خطف الانتصار من الخصم وتجريده من اللقب، ليكون

له فرصة لحصد هذا الدرع الثمين الغائب عن خزائنه منذ سنوات.

وفي المقابل، يدخل السيتي بطل نسخة الموسم الماضي بمعنويات مرتفعة وثقة عالية بعد الفوز على تشليسي بثلاثية لهدف في الجولة الماضية بمسابقة الدوري ليكون في أفضل أحواله الفنية والبدنية.

السيتيزين الفريق الذي يعلم صعوبة الخصم وقام بيب جوارديولا بدراسة الخصم جيدًا ليقدم الاختبار الصعب بشكل مميز وبتركيز عالي داخل المستطيل الأخضر من أجل الانتصار، وحصد بطاقة التأهل إلى النهائي والاستمرار في حمله الدفاع عن لقبه للموسم الرابع على التوالي.

كتيبة جوارديولا صائده هذا الكأس بتخصص، ستحاول اليوم بكل شراسة أن تصتاد الشياطين الحمر والانقضاض عليهم لمواصلة المضي قدمًا نحو المجد الثامن في تاريخه بكأس الرابطة، فهل ينجح بيب مدرب الفريق بالعبور مع أبنائه إلى المباراة الختامية.