مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر bein sports اليوم الاربعاء بجودة عالية HD في كأس الرابطة الانجليزية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء مع خصمه فريق مانشستر سيتي في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويستضيف ملعب الأولد ترافورد مباراة الفريقين في إطار منافسات دور نصف نهائي البطولة.

ويلتقي الفائز من مباراة الليلة مع توتنهام في لقاء النهائي في شهر أبريل القادم.

وتأهل توتنهام إلى المرحلة النهائية من البطولة بعد فوزه أمس على برينتفورد بهدفين دون رد.

ويفتقد مانشستر سيتي 6 لاعبين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا وعلى رأسهم الحارس

إيدرسون والبرازيلي جابريل جيسوس (لمطالعة التفاصيل من هنا).

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

تُذاع المباراة عبر قناتي bein sports hd1، hd2.

معلق مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

يعلق حفيظ دراجي على المباراة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: هندرسون.

خط الدفاع: بيساكا، بايلي، ماجواير، شاو.

خط الوسط: مكتومناي، فريد، بوجبا، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: مارسيال، راشفورد.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: ستيفن.

خط الدفاع: كانسيلو، دياز، ستونز، ميندي.

خط الوسط: فرناندينيو، جوندوجان، دي بروين.

خط الهجوم: محرز، فودين، أجويرو.

يمكنك المطالعة على مواعيد ونتائج جميع المباريات لحظة بلحظة من مركز المباريات من هنا.