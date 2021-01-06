يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم YouTube في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - عاد برشلونة إلى اللعب مع مواجهة مهمة أخرى في الدوري الإسباني هذا الأسبوع حيث سيواجه عملاق الباسك أتليتيك بيلباو في سان ماميس يوم الأربعاء. العمالقة الكتالونيون عانوا من الحرارة والبرودة هذا الموسم ولديهم نقطة لإثبات خوض هذه المباراة.

يحتل أتليتيك بلباو حاليًا المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني وقد حصد 21 نقطة في 17 مباراة حتى الآن. حقق فريق الباسك فوزًا 1-0 على إلتشي خلال عطلة نهاية الأسبوع وسيرغب في إحداث مفاجأة في هذه المباراة.

تعافى برشلونة من تعادله 1-1 مع إيبار بانتصار غير ملهم 1-0 على دي إس دي ويسكا في مباراته السابقة. يحتل

البلوغرانا المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني وهم بحاجة ماسة إلى سلسلة من الانتصارات في الوقت الحالي.

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برشلونة لديه سجل ممتاز ضد أتلتيك بلباو وفاز بـ 36 مباراة من إجمالي 56 مباراة لعبت بين الفريقين. لقد نجح أتليتيك بلباو في تحقيق 12 انتصارًا فقط ضد برشلونة ويحتاج إلى تحسينه في هذه المباراة.

انتهى اللقاء السابق بين هذين الفريقين

العام الماضي بفوز برشلونة 1-0 بصعوبة. كان لريكوي بويج تأثير هائل على مقاعد البدلاء في ذلك اليوم ، لكن علاقته المتوترة مع رونالد كومان من المرجح أن تبقيه على مقاعد البدلاء مرة أخرى هذا الأسبوع.

اتلتيك بلباو



بيرو نولاسكواين ويراي ألفاريز مصابان حاليًا ولن يكونا قادرين على لعب دور هذا الأسبوع. أوناي لوبيز يعاني أيضًا من ضربة قاضية وتم استبعاده من المباراة ضد برشلونة.

المصابين: بيرو نولاسكواين ، ييراي ألفاريز ، أوناي لوبيز.

برشلونة

فيليب كوتينيو وجيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو وأنسو فاتي يتعافون من إصابات طويلة الأمد في الوقت الحالي ولن يتم ضمهم إلى الفريق. عاد عثمان ديمبيلي بشكل كامل ضد ويسكا خلال عطلة نهاية الأسبوع ومن المقرر أن يبدأ هذه المباراة.

المصابين: فيليب كوتينيو ، جيرارد بيكيه ، سيرجي روبرتو ، أنسو فاتي.